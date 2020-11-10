اتحاد جدة يحتاجه.. فهد المولد يفضل حمد الله على جوميز والسومة

أشاد الدولي فهد المولد نجم اتحاد جدة السعودي، بالمغربي عبدالرزاق حمدالله هداف النصر، مؤكدًا أن فريقه يحتاج لاعبا بهذه المواصفات.

وقال المولد في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية": "هناك 3 مهاجمين مميزين في الدوري السعودي، وهم المغربي حمدالله، والفرنسي جوميز، والسوري عمر السومة، ولكن يتفوق عليهم حمدالله بالتحرك وإعداد الكرة والتهديف، لذا يحتاج الاتحاد مهاجمًا بمواصفاته، كما كان الدور الذي يقوم به التونسي أحمد عكايشي سابقًا، حيث أصبحنا والمصري كهربا هدافين، بفضل المساحات التي يتركها لنا".

واعترف اللاعب الدولي بمخاوف حاصرته خلال مراحل الحسم في الموسم الماضي، والتي واجه عندها فريقه خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وتابع: "بصراحة شعرت بالخوف منذ عودة الدوري بعد توقف كورونا، كنا نواجه استحقاقًا في غاية الصعوبة، ومباريات عالية التنافسية، لقد خشيت من ضغط تلك اللقاءات".

وواصل: "في الجولتين الأخيرتين من الموسم الماضي، كان علينا مواجهة النصر في المباراة قبل الأخيرة، تمنينا الفوز ولكننا تعادلنا، ثم التقينا بالعدالة وعندها كان الانتصار حتمي، مررنا بيوم عصيب حينها، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية، وهذا الأهم".

وأكمل: "كنا صغارًا عندما قررت إدارة النادي إعادة شكل الفريق، وتسريح عدد من اللاعبين، ولم يبقى سوى أسامة المولد وسعود كريري، بعد ذلك حققنا كأس الملك، ولكن أعتقد أن طريقة التجديد تلك لم تكن موفقة آنذاك، ولكن هناك إدارات نجحت، وأخرى جانبها الصواب، والآن تعمل إدارة أنمار بشكل كبير ومكثف".

وأضاف: "في الحقيقة أحيانًا نحن كلاعبين قريبين من أصحاب القرار، لا ندري ماذا يحصل في أروقة النادي، وما لذي يزيد الصعوبات، كل ما علينا أننا نسعى للتحسن، والصبر، مهما كانت الأحوال".

وأتم حديثه عن الجماهير قائلًا: "نفتقد لأنصارنا، لقد كانوا سندًا لنا، ولا أنسى في مباراة أمام النصر في الرياض كان عدد جماهيرنا الأقل بحكم الملعب، ولكننا شعرنا أنهم الأكثر، بفضل تشجيهم المتواصل، كما يفعلون دومًا وعندها انتصرنا (3-2)، لقد حزنوا كثيرًا، وهذا ما يؤلمنا، جماهير الاتحاد تستحق أن تجني البطولات والانجازات".