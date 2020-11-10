استبعاد أحمد أحمد.. شوبير يكشف فرص أبو ريدة في الفوز برئاسة الكاف حال ترشحه

كشف الإعلامي أحمد شوبير، آخر تطورات المرشحين لرئاسة الاتحاد الأفريقي "كاف" في انتخاباته المقبلة المقرر إقامتها فى شهر مارس من عام 2021.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "أحمد أحمد رئيس الاتحاد الحالي، لن يستمر في الترشح للرئاسة، ولو استمر سيكون هو المرشح الأقوى، ولكن الاتجاه هو التصعيد ضده".
وأضاف : "شبكة بي بي سي، أكدت أنه سيتم حرمانه من مزاولة أي نشاط رياضي، وبالمناسبة هذه القضية المثارة ضده هي التي فجرها الراحل عمرو فهمي".
وتابع: "هناك مرشحون أقوياء على منصب الرئاسة، ومنهم جاك أنوما رئيس الاتحاد الإيفوري، وباتريس موتسيبي مالك نادي صن داونز، وأحمد ولد يحيى رئيس الاتحاد الموريتاني".
وعن موقف هاني أبو ريدة، قال: "أبو ريدة، عامل تحالف جيد مع فوزي لقجع الرجل القوي داخل "كاف"، ولكن دعم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، سيكون الحاسم في إعلان ترشحه".
واختتم: "في حالة دعم إنفانتينو، سيكون موقف أبو ريدة، قوي في الفوز برئاسة كاف، رغم أن أفريقيا تميل للبشرة السمراء، ولكن في حالة رفض رئيس الاتحاد الدولي دعمه، فإنه لن يترشح على منصب الرئيس".
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