كارتيرون يتعافى من كورونا ويقود تدريبات التعاون غدا

أفاد تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، بأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون، قد تعافى من فيروس كورونا المستجد.ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن صادر خاصة، فإن كارتيرون أنهى أمس الفترة الملزمة في الحجر المنزلي، بعد انتهاء العارض الصحي.
وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن كارتيرون سيتولى قيادة تدريبات التعاون، بدءًا من غدٍ بعد انتهاء الأزمة التي مر بها.
وأصيب باتريس كارتيرون بفيروس كورونا، قبل مواجهة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب أيضًا عن الجولة الرابعة أمام الاتحاد في جدة، للسبب ذاته.
وكان كارتيرون، قد رحل عن قيادة الزمالك، بعد تلقيه عرض التعاون.
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