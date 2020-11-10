كارتيرون يتعافى من كورونا ويقود تدريبات التعاون غدا

أفاد تقرير صحفي سعودي، اليوم، الثلاثاء، بأن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي التعاون، قد تعافى من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى أن كارتيرون سيتولى قيادة تدريبات التعاون، بدءًا من غدٍ بعد انتهاء الأزمة التي مر بها. وأصيب باتريس كارتيرون بفيروس كورونا، قبل مواجهة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وغاب أيضًا عن الجولة الرابعة أمام الاتحاد في جدة، للسبب ذاته.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" فإن صادر خاصة، فإن كارتيرون أنهى أمس الفترة الملزمة في الحجر المنزلي، بعد انتهاء العارض الصحي.

وكان كارتيرون، قد رحل عن قيادة الزمالك، بعد تلقيه عرض التعاون.