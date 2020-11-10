برشلونة: فاتي يغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهر

أكد برشلونة الإسباني أمس الإثنين أن مهاجمه الشاب أنسو فاتي سيغيب عن الملاعب لقرابة أربعة أشهر، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية من أجل معالجة تمزق في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "خضع أنسو فاتي على يد الدكتور رامون كوغات لعملية جراحية ناجحة بخصوص الإصابة التي تعرض لها في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، وذلك تحت اشراف الطاقم الطبي في النادي".

وحدد برشلونة بأن "اللاعب سيغيب لقرابة أربعة أشهر".

وتعرض ابن الـ18 عاما للاصابة يوم السبت 7 نوفمبر 2020 في المباراة التي فاز بها فريقه على ريال بيتيس 5-2 في الدوري المحلي لكرة القدم.

وبحسب وسائل الإعلام الإسبانية، كان أمام فاتي وبرشلونة الاختيار بين عدة طرق للعلاج (تقطيب الغضروف المفصلي أو إزالته)، لكن النادي لم يفصح عن العلاج الذي تم اختياره.

وأصيب فاتي (4 مباريات دولية) السبت بعد مرور قرابة نصف ساعة على بداية المباراة ضد بيتيس نتيجة خطأ في منطقة الجزاء ارتكبه الجزائري عيسى ماندي وأسفر عن ركلة جزاء أضاعها الفرنسي أنطوان غريزمان ضمن المرحلة التاسعة من الدوري المحلي.

وعاد فاتي للمشاركة في المباراة وأنهى الشوط الأول، قبل أن يحل محله القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي في بداية الشوط الثاني.

وتشكل هذه الإصابة ضربة كبيرة لبرشلونة، لاسيما أن فاتي سجل خمسة أهداف في عشر مباريات ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، ما جعله ثاني أفضل هداف في الفريق الكاتالوني خلف ميسي.

واضطر مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي يوم الأحد الى تعويض غياب فاتي بضم مهاجم ريال مدريد ماركو أسنسيو الى التشكيلة التي ستخوض ودية الأربعاء ضد هولندا، ثم مباراتي سويسرا وألمانيا في 14 و17 تشرين الثاني/نوفمبر توالياً ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وبات فاتي في ايلول/سبتمبر الفائت أصغر هداف في التاريخ مع منتخب اسبانيا، وأصغر لاعب يسجل في "كلاسيكو" الدوري الإسباني عندما أحرز هدفا في الخسارة 1-3 امام ريال مدريد على ملعب كامب نو منذ اسبوعين.

وكالات