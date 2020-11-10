نسيم هنيد يغيب عن تربص المنتخب بسبب اصابته بفيروس كورونا

أعلن نادي أييك أثينا اليوناني مساء أمس الجمعة عن اصابة 4 لاعبين بفيروس كورونا ومن بينهم اللاعب الدولي التونسي نسيم هنيد. وسيغيب بالتالي المدافع عن التربص التحضيري للمنتخب التونسي تحضيرا لمباراة تنزانيا وذلك بعد قرار الفريق اليوناني بوضع اللاعبين المصابين في الحجر الصحي.

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