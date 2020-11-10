دينامو زغرب: اصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا

أعلن ممثلو نادي دينامو زغرب الكرواتي عن إصابة تسعة لاعبين بفيروس كورونا قبل استضافة فولفسبرغر النمساوي في الدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس.



وقال الملحق الصحفي للنادي ألين ليسيسكي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء "خضعنا لفحوص يوم الثلاثاء وبالإضافة إلى أربعة لاعبين أصيبوا بالفيروس سابقا، ظهرت خمس نتائج إيجابية أخرى".



وأضاف "نتائج بعض أعضاء الطاقم ايجابية أيضا ومنهم المدرب زوران ماميتش ولا يمكننا الكشف عن أسماء اللاعبين لأننا لم نحصل على موافقتهم".

وتابع "لدينا العديد من اللاعبين المتاحين من أكاديمية المواهب للعب يوم الخميس لذا ستقام مباراة فولفسبرغر بشكل طبيعي".

وقال المدرب ماميتش في بيان "أثق تماما في المساعدين وفي تحقيق نتيجة جيدة وطلبت من القائد أريام أديمي توجيه اللاعبين في غرفة الملابس لتقديم أفضل أداء ممكن".

وكالات