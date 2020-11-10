محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر اليوم.. والبدري يفرض السرية

ينتظم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي فى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .

وكان محمد صلاح عاد أمس من إنجلترا وحضر حفل زفافه شقيقه الأصغر وسينضم لتدريبات الفراعنة اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المهمين .

ومن المقرر أن ينتظم أيضا فى معسكر المنتخب اليوم كلا من محمد الننى ومحمود تريزيجيه بعد عودتهما أمس من إنجلترا .



ويفرض حسام البدري سرية كاملة على مران الفراعنة بداية من اليوم الثلاثاء من أجل تحقفيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتى توجو التى لا تقبل القسمة على إثنين بعد تعادل الفراعنة فى المباراتين الماضيتين من التصفيات الإفريقية .

وضمت القائمة النهائية التى أعلنها حسام البدري لمواجهتى توجو كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

وقرر الجهاز الفنى استبعاد كلا من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .