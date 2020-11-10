دجلة يطارد نجمى الأهلي بعد الموافقة على رحيل بيكهام للقلعة الحمراء

لا يزال مسئولو نادي وادى دجلة يتمسكون بضم عدد من نجوم الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل الموافقة الرسمية على رحيل أحمد رمضان بيكهام إلى القلعة الحمراء.

وطلب وادى دجلة من الأهلى ضم العربي بدر وشادى رضوان، لاعبي الأهلى، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أجل الموافقة الرسمية على رحيل بيكهام إلى المارد الأحمر فى الميركاتو الجاري.

ويأمل مسئولو دجلة فى موافقة الأهلى على ضم رضوان وبدر فى ظل قناعة الجهاز الفنى بقيادة اليونانى بابا فاسيليو بقدراتهم الفنية وقدرتهم على مساعدة الفريق من الناحية الفنية خلال الموسم الجديد.

ويسعى مسئولو دجلة إلى استغلال العلاقة الجيدة مع الأهلى فى الوقت الحالى لضم مجموعة من لاعبيه، خاصة بعد اقتراب رحيل بيكهام إلى الأحمر بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.