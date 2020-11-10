المشروع القومي لاكتشاف مواهب كرة القدم يشارك في دوري منطقة القاهرة

قررت إدارة المشروع القومي لإكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجبت" الإشتراك في دوري منطقة القاهرة للموسم الكروي 2020-2021 للأعمار السنية 2000-2004-2009-2011

وتنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومي للموهوبين في كرة القدم "نجوم مصر" بالتعاون مع شركة ستار لاب الهولندية المتخصصة في مجال تطوير الرياضة، وجمعية مكتشفي الأندية الإنجليزية؛ لإكتشاف ورعاية الموهوبين من مختلف محافظات الجمهورية.

وكشف عمرو مهنا المدير الإقليمي لشركة ستار لاب في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ومدير مشروع نجوم مصر أن قرار المشاركة في دوري منطقة القاهرة جاء عقب الاجتماع مع المدير الفني للمشروع الكابتن عادل عبد الرحمن نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، والذى أكد بدوره أن لاعبي المشروع باتوا جاهزين للمشاركة في المنافسات الرسمية بهدف إكتساب الخبرة لاسيما الأعمار السنية الصغيرة التي يراهن عليها المشروع بأنهم مواهب واعدة في المستقبل.

وكان المشروع القومي لاكتشاف المواهب في كرة القدم "ستارز أوف إيجبت" قد سجل ضمن أكاديميات إتحاد كرة القدم المصري، ومنطقة دورى القاهرة، في خطوة جادة نحو صقل المواهب المتميزة التي يضمها المشروع من خلال المباريات الرسمية، حيث يضم المشروع حتي الآن 200 ناشئ في المرحلة العمرية من 6 حتى 16 عامًا، فضلًا عن مجموعة من اللاعبين الموهوبين فوق 16 عامًا، وذلك بغرض تسويقهم بالأندية الرياضية.

ويستضيف مركز شباب الجزيرة التدريبات الأسبوعية للاعبين المشاركين بالمشروع "ستارز أوف إيجبت" كونه أول مركز تدريب للمشروع، حيث من المقرر إقامة 16 مركزًا للمشروع في مراكز جغرافية تغطي كامل المحافظات. ويخضع المتقدمون للاختبارات لتحديد مستواهم، يليها مرحلة التدريب وفقًا للبرنامج المحدد لصقل المهارات لإعداد اللاعبين للتسويق الخارجي والداخلي.