إطلاق أولى رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان.. اعرف طريقة الحجز

تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، أول رحلات قطار الشباب إلى مدينتي الأقصر وأسوان وسط إجراءات احترازية مشدده للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك يوم الخميس الموافق 19 نوفمبر حتى 26 نوفمبر الجاري وتستمر رحلات القطار حتى 8 أبريل المقبل.

ويتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة بعد الاطلاع على الشروط والموافقة عليها والتوقيع على الإقرار ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد سداد مبلغ قيمته 800 جنيه بالمديرية، وذلك بأسبقية السداد للمديرية وليس بأسبقية التسجيل على الموقع من خلال الرابط الإلكتروني:

https://www.emys.gov.eg/youth/youth_train

ويتم التجمع لرحلة الذهاب بالقطار من محطة سكك حديد مصر بالقاهرة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا يوم الخميس والتحرك للعودة مساء يوم الأربعاء التالي من محطة سكك حديد الأقصر، ويتم إقامة الفوج بالكامل بالأقصر (الفتيات في المدينة الشبابية والشباب بمركز التعليم المدني)

وبالنسبة لشروط الاشتراك فتتمثل في ان يكون السن من 18حتى 40 سنة ولا يسمح باصطحاب أطفال نهائيًا أو أسر، ويتم استبعاد من سبق لهم الاشتراك في الرحلة بالموسمين الماضيين (شتاء 2018/2019 وشتاء 2019/2020) طبقا للرقم القومي المسجل على موقع الوزارة مع ضرورة، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر نهائيا ولا يتم رد قيمة الاشتراك في حالة التغيب عن الرحلة.

وبخصوص الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشباب والرياضة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تلزم بارتداء الكمامة الطبية لجميع المشاركين في الرحلة بداية من استقلال القطار وفي جميع خطوات ومزارات البرنامج وأماكن الإقامة ووسائل الانتقالات الداخلية وحتى العودة بالقطار، كما يتم توقيع الكشف الطبي للمشاركين بمعرفتهم وعلى نفقتهم بما يفيد خلوهم من أمراض القلب والجهاز التنفسي والصرع والأمراض المعدية والمزمنة على أن يتم تسليم أصل الكشف الطبي وصورة بطاقة الرقم القومي بالمديرية أثناء سداد اشتراك الرحلة.

أما البرنامج السياحي لقطار الشباب فيتضمن زيارة (معابد البر الشرقي - جزيرة الموز - معابد البر الغربي – الصوت والضوء بالكرنك – جولة حرة بمدينة الأقصر) وفي أسوان يتم زيارة (السد العالي - متحف النيل - معبد فيلة - جزيرة النباتات - القرية النوبية - متحف النوبة – جولة حرة بالمدينة).

وفي هذا السياق اكد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على الالتزام باتباع كل الإجراءات الاحترازية المشددة لحماية الشباب من فيروس كورونا المستجد اثناء رحلات قطار الشباب، مشيرًا إلى أن رحلات قطار الشباب تأتي ضمن مشروع اعرف بلدك الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ويستهدف 516 شابا وفتاة في كل فوج، وتهدف الرحلات إلى زيادة قيم الولاء والانتماء الوطني لدى الشباب، واطلاعهم على المعالم السياحية والأثرية، وزيادة التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، علاوة على تشجيع السياحة الداخلية من خلال شبابنا الواعي.