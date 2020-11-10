ريال مدريد يتجاهل ملف تجديد عقد راموس

أكد تقرير إسباني، أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني يتجاهل ملف تجديد عقده مدافع الفريق سيرجيو راموس.

وذكر برنامج الشيرنجيتو الإسباني، أن فلورتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لم يفتح ملف التجديد مجددا مع سيرجيو راموس، حتى الجمعة الماضية.

وأضاف البرنامج، أن إدارة ريال مدريد لا زالت تصر على العرض القديم الذي قدمته لـ سيرجيو راموس، وهو التجديد لمدة موسم وحيد فقط.

كانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، أن سيرجيو راموس، يرغب في تجديد عقده مع ريال مدريد، لمدة موسمين على الأقل.

وينتهي عقد سيرجيو راموس مع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ويحق له التوقيع لأي نادٍ خلال الشتاء القادم، دون الرجوع إلى إدارة ناديه.