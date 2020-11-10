مجدي عبد الغني لـ أحمد فتحي: ربنا يعيد عليك الأيام بكل خير

غرد مجدي عبد الغني، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "تويتر". وهنأ مجدي عبد الغني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أحمد فتحي، بعيد ميلاده الـ 35 عبر تويتر، ناشرا صورة له. وكتب مجدي عبد الغني قائلا "عيد ميلاد الجوكر أحمد فتحي .. ربنا يعيد عليك الأيام بكل خير".

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