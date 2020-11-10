وزير الرياضة يطلق مبادرة لا للتعصب .. نعم للروح الرياضية

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مبادرة لنبذ التعصب الكروى بين الجماهير المصرية تحت شعار "لا للتعصب نعم للروح الرياضية" بهدف حث الجماهير على تشجيع فرقهم دون أي نوع من أنواع التعصب، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضى الشريف كونها ركائز أساسية لرياضة كرة القدم.
وقدم وزير الرياضة الدعوة إلى الجميع بالابتعاد عن التعصب الكروي، وتركيز الجماهير في تشجيع ومؤازرة فرقهم دون مزايدة على الفرق الأخرى لا سيما مع قرب إقامة المباراة القارية المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية الأهلى والزمالك ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا في محفل إفريقي تستضيفه مصر يوم 27 نوفمبر الجاري.
وطالب الوزير رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مشجعي الأهلي والزمالك بالتحلي بالروح الرياضية، وعدم التجاوز في حق الغير، وخلق حالة من الدعم للفريقين في إطار من التشجيع المثالي؛ لنضرب نموذجًا يحتذى به أمام مختلف الدول التي تحرص على متابعة أجواء ختام البطولة الأكبر على مستوى القارة الإفريقية في كرة القدم.
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