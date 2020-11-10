لتعويض غياب فان دايك.. نجم عربي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التعاقد مع المدافع الجزائري عيسي ماندي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع "Fichajes" الإسباني، أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع عيسى ماندي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وأضاف الموقع، أن عيسى ماندي كان مرشحا للانضمام إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية.