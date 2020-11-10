لتعويض غياب فان دايك.. نجم عربي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول

يستهدف نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التعاقد مع المدافع الجزائري عيسي ماندي، لاعب فريق ريال بيتيس الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وذكر موقع "Fichajes" الإسباني، أن نادي ليفربول يخطط للتعاقد مع عيسى ماندي، خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وأضاف الموقع، أن عيسى ماندي كان مرشحا للانضمام إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية.
وتأتي رغبة يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، في التعاقد مع مدافع خلال يناير المقبل، بسبب إصابة فيرجيل فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، وتأكد غيابه عن الفريق لمدة تترواح من 6 إلى 8 أشهر.
يذكر أن السنغالي خاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، ضمن قائمة المرشحين للانتقال إلى ليفربول خلال الميركاتو المقبل، لتعويض غياب فان دايك، حسبما أشارت تقارير صحفية إيطالية.
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