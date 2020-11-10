الكاف يحسم مصير ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا وموقف الحضور الجماهيري

وقال المصدر إن الكاف يري أن الحضور الجماهيري في الوقت الحالي سيكون أمرا صعبا للغاية في ظل انتشار فيروس كورونا بقوة من جديد خلال الوقت الحالي.
وأضاف أن المباراة يتبقى لها ما يقرب من 17 يومًا وموقف الكاف قد يتغير بشأن الحضور الجماهيري حال هبوط أرقام إصابات كورونا بشكل كبير واستقرار الأوضاع الصحية وهو الأمر الذى لن يكون سهلا على الإطلاق وفقا لمؤشرات الصحة العالمية.
وتابع أن الكاف ليس لديه أي مانع في نقل المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك إلى استاد القاهرة بدلا من ملعب برج العرب بشرط توافر موافقة الأمن، مشيرا إلى أن المباراة بالفعل تقترب من خوضها على استاد القاهرة بدلا من برج العرب.
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