لاعبنا الجديد.. بيراميدز يهنئ أحمد فتحي بعيد ميلاده

هنأت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، الجوكر أحمد فتحي بمناسبة عيد ميلاده.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز صورة لأحمد فتحي وهو يرتدي قميص بيراميدز وعلقت قائلة: "اليوم عيد ميلاد لاعبنا الجديد أحمد فتحي، كل سنة وانت طيب يا جوكر".



ويحتفل، اليوم الثلاثاء، أحمد فتحى نجم الأهلى ومنتخب مصر والوافد الجديد لصفوف بيراميدز بعيد ميلاده الـ36، فهو من مواليد فى مدينة بنها فى العاشر من نوفمبر عام 1984، ويتزامن عيد ميلاد الجوكر هذا العام مع رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية تعاقده وانتقاله لصفوف بيراميدز فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الجوكر كما تلقبه الجماهير بدأ مشواره الكروى من خلال فريق الناشئين فى نادى بنها الرياضى، إلا أن بدايته الحقيقية كانت عام 2000 بعد أن انضم للنادى الإسماعيلى الذى استمر فى اللعب معه نحو 7 سنوات، قبل أن يخرج للاحتراف فى شيفيلد يونايتد الإنجليزى ثم يعود لمصر من خلال الأهلى موسم 2007 - 2008، ليبدأ مشواره بالقميص الأحمر.