شاهد.. عمرو جمال برفقه ابنته

شارك اللاعب عمرو جمال صورة جديدة له عبر موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي "إنستجرام". وظهر عمرو جمال من داخل سيارته برفقه ابنته تاليا بلوك كاجوال. ويرتدي عمرو جمال تيشيرت وردي، مع كاب باللون الأبيض. بينما ترتدي ابنته تيشيرت باللون الأزرق، مع طوق على رأسها باللون الأبيض. وعلق عمرو جمال على الصورة قائلا " يلا يا بابي اعمل زي .. my everything ". وجاءت التعليقات من قبل متابعين عمرو جمال كالتالي: ربنا يخليهالك – جميلة

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