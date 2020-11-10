إما أن تكون معه أو ضده.. وكيل جريزمان السابق: ميسي إرهابي

شن إريك أولهاتس وكيل أعمال الفرنسي أنطوان جريزمان السابق، هجوما عنيفا، على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني.

وقال إريك أولهاتس في تصريحات أبرزتها صحيفة " سبورت" الإسبانية:" جريزمان وصل إلى ناد يهتم بمسي، إنه الإمبراطور هناك".

وتابع:" ميسي لم يرحب بـ جريزمان عند صووله إلى برشلونة، أو يمرر له الكرة، رغم ذلك صرح أنطوان بأنه لا توجد أي مشكلة مع ميسي".

وأشار:" ميسي يعامل الجميع في برشلونة معاملة الإرهاب إما أن تكون معه أو ضده".

وواصل:" جريزمان سيحاول حل مشاكله داخل الملعب فقط، لأنه لا يحب أن يدخل في مشكلة مع أي أحد وهذا ليس ضعف منه، لأ نه يحب كرة القدم".

وأكمل:" أثق في تخطى ميسي هذه الأزمة، لقد واجه العديد من المواقف الصعبة في أوقات سابقة، ونجح في التغلب عليها".