إما أن تكون معه أو ضده.. وكيل جريزمان السابق: ميسي إرهابي

وقال إريك أولهاتس في تصريحات أبرزتها صحيفة " سبورت" الإسبانية:" جريزمان وصل إلى ناد يهتم بمسي، إنه الإمبراطور هناك".
وتابع:" ميسي لم يرحب بـ جريزمان عند صووله إلى برشلونة، أو يمرر له الكرة، رغم ذلك صرح أنطوان بأنه لا توجد أي مشكلة مع ميسي".
وأشار:" ميسي يعامل الجميع في برشلونة معاملة الإرهاب إما أن تكون معه أو ضده".
وواصل:" جريزمان سيحاول حل مشاكله داخل الملعب فقط، لأنه لا يحب أن يدخل في مشكلة مع أي أحد وهذا ليس ضعف منه، لأ نه يحب كرة القدم".
وأكمل:" أثق في تخطى ميسي هذه الأزمة، لقد واجه العديد من المواقف الصعبة في أوقات سابقة، ونجح في التغلب عليها".
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