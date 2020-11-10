فيفا يرفض مشاركة منير الحدادى مع المنتخب المغربى

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الطلب الذي تقدم به الاتحاد المغربي للعبة بخصوص انضمام اللاعب منير الحدادي لأسود الأطلس.

و قال بلاغ للاتحاد المغربي إن لجنة قانون اللاعب بالاتحاد الدولي رفضت تأهيل الحدادي لحمل قميص الأسود، في ظل وجود أحد بنود القانون الجديد، والمتعلق بفئة الأقل من 21 سنة، بعدما استندت "فيفا" إلى مشاركة منير الحدادي في ثلاث مباريات برفقة المنتخب الإسباني للأقل من 21 سنة، وهو يزيد على ذلك بشهرين، ويسمح بذلك عادة في المشاركة بهذه الفئة.

في المقابل، أكد البيان أن الاتحاد الدولي وافق على الطلب المغربي لانضمام كل من أيمن برقوق وسامي ماي إلى المنتخب المغربي.

وفي السياق نفسه، قرر المغرب اللجوء بشكل رسمي لـ"الطاس" ضد الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، لاستئناف قرار رفض انضمام اللاعب منير الحدادي للمنتخب المغربي.

وقرر الاتحاد المغربي استئناف قرار "فيفا" بشكل استعجالي، خاصة أنه لم يستند على مشاركة الحدادي مع المنتخب الإسباني الأول.

وجاءت هذه الخطوة بعد مشاورات بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و الاتحاد الدولي "فيفا".

وكالات