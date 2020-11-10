أعلن فريق المقاولون العرب المصري، مساء أمس الجمعة ، عن تعاقده مع اللاعب التونسي وسيم النغموشي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.
يذكر أن اللاعب يشغل خطة متوسط ميدان وسبق له أن لعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي ومستقبل القصرين وأولمبيك مدنين واتحاد بن قردان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتقلات: وسيم النغموشي ينضم الى فريق المقاولون العرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع كوورة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.