انتقلات: وسيم النغموشي ينضم الى فريق المقاولون العرب

أعلن فريق المقاولون العرب المصري، مساء أمس الجمعة ، عن تعاقده مع اللاعب التونسي وسيم النغموشي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

يذكر أن اللاعب يشغل خطة متوسط ميدان وسبق له أن لعب في صفوف الترجي الرياضي التونسي ومستقبل القصرين وأولمبيك مدنين واتحاد بن قردان.