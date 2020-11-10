هشام السيفي يشفى من مرض كورونا

أعلن اللاعب التونسي لفريق الوحدات الأردني ـ هشام الصيفي ـ عن تعافيه من فيروس كورونا بعد أن أجرى تحليلا جاء سلبيا.
يذكر أن فريق الوحدات الأردني قد شهد العديد من الاصابات بهذا الفيروس ومن بينهم لاعبنا التونسي هشام السيفي.
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