هشام السيفي يشفى من مرض كورونا

أعلن اللاعب التونسي لفريق الوحدات الأردني ـ هشام الصيفي ـ عن تعافيه من فيروس كورونا بعد أن أجرى تحليلا جاء سلبيا.

يذكر أن فريق الوحدات الأردني قد شهد العديد من الاصابات بهذا الفيروس ومن بينهم لاعبنا التونسي هشام السيفي.