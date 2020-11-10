الأهلى يصطدم بالزمالك في قمة دوري اليد.. 29 نوفمبر

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مواعيد الجولتين الآخيرتين من الموسم الماضي من دوري المحترفين لموسم 2019 - 2020.
وكان من المقرر، أن تقام الجولتين يومي الخميس والجمعة المقبلين، قبل أن يعلن الاتحاد عن المواعيد الجديدة للمباريات.
ويلتقي الأهلي يوم السبت الموافق 28 نوفمبر مع نظيره طلائع الجيش على صالة الأول، فيما يلعب الزمالك مع نظيره سبورتنج على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.
ويصطدم القطبان الأهلي والزمالك يوم الأحد 29 نوفمبر في لقاء يتحدد على إثره بطل المسابقة.
ويحتل الزمالك صدارة الترتيب العام للمسابقة برصيد 34 نقطة فيما يحل الأهلي ثانيًا بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر.
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