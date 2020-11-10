أحمد فتحي: أسعى لارتداء رقم 24 في بيراميدز

كشف احمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، عن رقم القميص الذي يريد ارتداءه في صفوف فريقه الجديد خلال الموسم المقبل.

وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أسعى لإرتداء رقم 24، في بيراميدز، وأحب هذا الرقم، ولو وافق اللاعب الذي يرتديه على تركه لي، سألعب بالقميص 24 في الموسم الجديد".

وأضاف:" هذا الرقم ارتديه منذ أن كنت لاعبا في النادي الإسماعيلي، وارتبط معي بذكريات جميلة".