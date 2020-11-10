كشف احمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، عن رقم القميص الذي يريد ارتداءه في صفوف فريقه الجديد خلال الموسم المقبل.
وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "أسعى لإرتداء رقم 24، في بيراميدز، وأحب هذا الرقم، ولو وافق اللاعب الذي يرتديه على تركه لي، سألعب بالقميص 24 في الموسم الجديد".
وأضاف:" هذا الرقم ارتديه منذ أن كنت لاعبا في النادي الإسماعيلي، وارتبط معي بذكريات جميلة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد فتحي: أسعى لارتداء رقم 24 في بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.