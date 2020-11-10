أحمد فتحي: هدفي تحقيق البطولات مع بيراميدز

أكد أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، أنه يطمح لتحقيق نجاح كبير مع الفريق بعد انتقاله بشكل رسمي عقب الرحيل عن النادي الأهلي.
وقال فتحي في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "خطوة بيراميدز جديدة بالنسبة لي وستكون صعبة، وسأبذل قصارى جهدي للظهور بشكل جيد، والتوفيق في النهاية من عند الله".
وأضاف: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين ومعظمهم لعبوا في صفوف المنتخبات، ونسعى للمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد".
وواصل: "بيراميدز ينافس بشكل جيد منذ موسمين ولكن لم يحقق أي بطولة، والمنافسة ستكون صعبة، وأتمنى إحراز بطولة، الأجواء ستكون جديدة بالنسبة لي، وأتمنى التوفيق في الفترة المقبلة".
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