محمد صلاح يتغزل في شوارع القاهرة.. فيديو

نشر محمد صلاح لاعب نادي ليفربول و منتخب مصر، فيديو جديد عبر حسابه الشخصي للتواصل الاجتماعي " انستجرام ". سجل محمد صلاح فيديو و هو يتجول بالسيارة في شوارع مصر ليلا، وسجل محمد صلاح الفيديو علي أغنية " زي م انتي " للمطرب عمرو دياب. ووضع محمد صلاح علي الفيديو علم مصر بجانبه قلب أحمر. و كان قد حضر محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، حفل زفاف شقيقه بمحافظة الإسماعيلية، و ذلك عقب وصوله للعاصمة المصرية القاهرة. شاهد محمد صلاح يتجول بالسيارة في شوارع مصر ليلا:



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