احتقان لاعبي المقاصة يفجر طوفان الغضب ضد بكري سليم

انتابت حالة من الاحتقان الشديد لاعبي فريق الكرة بنادي مصر المقاصة، بسبب تصرفات اللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي، حيث يرى نجوم الفريق أن سليم يقحم نفسه في أمور لا علاقة له بها، ووصفوه بأنه يجري خلف اللقطة، والشو الإعلامي، على حساب المصلحة العامة للفريق، من دون الالتفات لمطالب وحقوق اللاعبين المشروعة.

واستنكر لاعبو المقاصة غياب دور بكري سليم في الأزمات التي تواجههم على مدار الموسم، خاصة أزمة المستحقات، رغم كونه المدير التنفيذي، والمسئول الأول عن الأمور المالية والإدارية، رغم حديثه بشكل مستمر عن فريق الكرة، وهو في الأساس بعيد تمام البعد عنه، بل ويقتصر ظهوره في مشهد بيع أو شراء لاعب للنادي.

المثير في الأمر أن بكري سليم كان سببا في إفساد أكثر من عرض قوي لشراء حقوق رعاية فريق الكرة في الفترة الأخيرة، رغم أهمية هذه الخطوة في الخروج من نفق الأزمة المالية الطاحنة التي ضربت استقرار المقاصة، وذلك لرغبته في الحفاظ على منصبه كمدير تنفيذي للنادي، لأنه في حالة تغيير الإدارة سيختفي دوره، ما جعله يقاتل لإفساد كل العروض، حتى يبقى متصدرًا المشهد.