احذر يا بدري.. الدبابة كودجو الخطر الأكبر في مباراة مصر وتوجو

تحت شعار لا بديل عن الفوز، يستضيف منتخب مصر نظيره التوجولي، الجمعة المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية.

المنتخب المصري بقيادة حسام البدري في حاجة ماسة إلى حصد ثلاث نقاط من أجل تحسين وضعه في ترتيب مجموعته بتصفيات الكان، والحفاظ على حظوظه في الصعود إلى النهائيات.

ويتصدر منتخب جزر القمر صدارة جدول ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط، ويحل منتخب كينيا ثانيا بنقطتين بفارق الأهداف عن منتخب مصر صاحب المركز الثالث، بينما يتذيل منتخب توجو جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

التسجيل المبكر في شباك توجو سيكون أهم العوامل التي يمكن أن تسهل الأمور على منتخب مصر خلال اللقاء، خاصة أن المباراة ستقام على أرض الفراعنة.

لكن في نفس الوقت على المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري أن يحذر من الاندفاع الهجومي وترك مساحات في الخلف تمكن المنافس من التسجيل أو الوصول إلى مرمى محمد الشناوي بسهولة.

الدبابة لابا كودجو، لاعب العين الإماراتي، هو أخطر العناصر الهجومية في صفوف منتخب توجو، فهو لاعب ذات بنية جسدية ضخمة وسريع وحاسم أمام المرمى.

أحرز منتخب توجو هدفين في التصفيات حتى الآن، من هدف لـ لابا كودجو، وهدف لـ رزاق بوكاري.

وشارك كودجو مع العين الإماراتي في 19 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 19 هدفا وصنع 4 آخرين.