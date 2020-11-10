قبل انتقاله لـ الأهلي.. بدر بانون يتنازل عن 100 مليون سنتيم للرجاء المغربي

وذكرت صحيفة " الصباح " المغربية، أن بدر بانون تنازل عن 100 مليون سنتيم للرجاء، من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة المالية التي المالية التي مر بها ناديه.
وأضافت الصحيفة، أن بدر بانون أنهى كافة ترتيبات انتقاله إلى النادي الأهلى، خلال تواجده مع القاهرة مؤخرا رفقة بعثة الرجاء لمواجهة الزمالك، بدوري أبطال أفريقيا..
وودع بدر بانون مسابقة دوري أبطال أفريقيا مؤخرا من الدور نصف النهائي رفقة فريق الرجاء، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و 3 - 1 وإيابا.
يذكر أن الأهلي سيواجه الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم 27 نوفمبر الحالي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.
وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد 5 - 1 ذهاب وإيابا، بينما صعد الزمالك بعد تغلبه على الرجاء 4 - 1 بمجموع مباراتي الدور نصف النهائي.
ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بـ دوري أبطال أفريقيا على مر التاريخ برصيد 8 ألقاب، ويليله الزمالك ومازيمي الكونغولي بـ 5 ألقاب لكل منهما.
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