قبل انتقاله لـ الأهلي.. بدر بانون يتنازل عن 100 مليون سنتيم للرجاء المغربي

تنازل بدر بانون لاعب فريق الرجاء المغربي عن 100 مليون سنتيم مغربي لناديه، قبل الانتقال إلى النادي الأهلي.

وذكرت صحيفة " الصباح " المغربية، أن بدر بانون تنازل عن 100 مليون سنتيم للرجاء، من أجل المساهمة في تخفيف الأزمة المالية التي المالية التي مر بها ناديه.

وأضافت الصحيفة، أن بدر بانون أنهى كافة ترتيبات انتقاله إلى النادي الأهلى، خلال تواجده مع القاهرة مؤخرا رفقة بعثة الرجاء لمواجهة الزمالك، بدوري أبطال أفريقيا..