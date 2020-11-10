السن ليس عائقا.. أحمد فتحي يستشهد بـ الحضري ووائل جمعة بعد استبعاده من المنتخب

علق أحمد فتحي، لاعب فريق بيراميدز، على الاستبعاد من منتخب مصر، خلال المعسكر الحالي.

وقال فتحي، في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "الانضمام لمنتخب مصر شرف كبير لأي لاعب، لا أعلم الأسباب الحقيقية، لكن حسام البدري قال إنها لأسباب فنية".

وأضاف: "لا أعرف أي أسباب أخرى، نحترم وجهة النظر الفنية ونتمنى التوفيق لكل الجهاز الفني بقيادة حسام البدري واللاعبين في المباريات القادمة".

وتابع: "كانت هناك جلسة تصوير لقميص المنتخب الجديد ولم يتم استدعائي، وقتها شعرت بأنني لن أكون موجودًا مع منتخب مصر".

وأكمل: "رفضت التنازل عن شارة قيادة منتخب مصر، في وقت سابق، وكنت موجود في المعسكر الماضي، ولو انضممت مرة أخرى بالتأكيد سأرفض التنازل عنها".

واستطرد: "لا أعلم الغيب والمستقبل بيد الله، أتدرب بشكل جيد ولدي أهداف أسعى لتحقيقها، ولا أضع عامل السن في الاعتبار، هناك أمثلة كثيرة وعلى رأسها أحمد حسن قائد منتخب مصر الذي لعب في 2010 وهو 36 عاما وحصل على لقب أمم إفريقيا وأحسن لاعب في البطولة".

وأتم: "هناك عصام الحضري ووائل جمعة لعبوا للمنتخبات حتى سن كبيرة، وبالنسبة لي سأجتهد من أجل الانضمام لمنتخب مصر، أطمح في التواجد مع منتخب مصر مجددًا، وطموحاتي كبيرة مع بيراميدز".