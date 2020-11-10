شوبير يعلن سلبية تحليل كورونا الخاص بـ بدر بانون قبل انضمامه إلى الأهلي

أعلن أحمد شوبير، سلبية مسحة كورونا التي خضع لها بدر بانون لاعب الرجاء المغربي، خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك":" بدر بانون قام بعمل مسحة وجاءت التحاليل سلبية.

يذكر أن بدر بانون أعلن أول، أمس، الأحد، إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يطير بدر بانون إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتوقيع على عقود انضمامه إلى النادي الأهلي.