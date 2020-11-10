شاهد.. مشاعر جميلة بين حسن كوكا وجدته

شارك اللاعب "أحمد حسن كوكا" فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر فى الفيديو بشكل عفوي من بيت جدته بعد غياب كبير عن رؤية بعضهما البعض، حيث قامت باحتضانه بشدة. وسط مشاعر الحب والدفء الجميل بينهما.
وعلق عليه قائلا: "بعد غياب طويل عن رؤية جدتي، الشخص الذي يحبك اكثر من اي شخص ويدعمك، ويمكنها فعل اي شيء فقط لرؤيتي سعيدا" ربنا يديكي طولة العمر".
وانضم كوكا لصفوف نادي أولمبياكوس في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وتوج معهم بشكل رسمي بلقب الدوري اليونانى.
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