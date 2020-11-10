فيورنتينا يقيل مدربه ويعين برانديلي

قرر فيورنتينا الإيطالي أمس الإثنين الاستغناء عن خدمات مدربه جوسيبي ياكيني بسبب النتائج السيئة في الدوري المحلي وتقهقره في المركز الثاني عشر بعد سبع مراحل على انطلاق الموسم، والاستعانة مجدداً بمدرب المنتخب الإيطالي السابق تشيزاري برانديلي الذي أشرف على الفريق بين 2005 و2010.



وقال فيورنتينا في موقعه على شبكة الانترنت "بعد تحليل معمق ودقيق لبداية الموسم والنتائج التي سجلناها، يعتقد النادي أن الحل الأفضل هو إنهاء مهام المدرب الحالي".

وبات ابن الـ56 عاماً الذي استلم منصبه في ديسمبر 2019، أول مدرب يقال من منصبه في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي، فاتحا الباب أمام برانديلي، مدرب إيطاليا بين 2010 و2014، للعودة مجددا الى الفريق.

ويبدأ برانديلي (63 عاما) مهامه اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء من خلال الاشراف على الحصة التمرينية الأولى مع فريقه الجديد-القديم، بحسب ما أفاد فيورنتينا.

ويعود برانديلي الى الفريق الذي قاده مرتين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا والوصول لنصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، قبل أن يتركه في 2010 للاشراف على المنتخب الوطني (حتى 2014) ثم غلطة سراي التركي (2014) وفالنسيا الإسباني (2016) والنصر الإماراتي (2017-2018) وجنوى الإيطالي (2018-2019).

وكالات