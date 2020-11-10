بتال القوس يثير الجدل حول انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي

أثار الإعلامي السعودي بتال القوس، الجدل بخبر رحيل النجم البرتغالي الكبير، كريستيانو رونالدو، عن يوفنتوس الإيطالي، وقرب انتقاله إلى ناديي الهلال والنصر السعوديين.

ونشر "القوس"، خبر رحيل رونالدو عن يوفنتوس، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث كتب "ربما نشوفه أقرب للدوري السعودي.. إذا نجحت المساعي".

وتابع الإعلامي السعودي "بالنظر لما يتقاضاه بعض اللاعبين في الهلال والنصر سنجد أن الأمر ليس بالصعب، لاسيما وأن قدوم اللاعب سيزيد من إعلانات الفريق بخلاف المبالغ الطائلة التي ستنتج عن بيع قميصه الخاص".

وكانت صحيفة "ديللي ميل" الإنجليزية أشارت مؤخرًا إلى رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التخلص من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ بسبب ضخامة راتبه السنوي الذي يبلغ 30 مليون يورو.