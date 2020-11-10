الوداد المغربي يعلن ضم صفقة الأهلي

أعلن نادي الوداد المغربي لكرة القدم، عن عودة مهاجمه السابق أيوب الكعبي لصفوف الفريق، قادما من هيبي فورتشن الصيني.
وذكر الحساب الرسمي للنادي المغربي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، أن الكعبي عاد لصفوف الفريق، بعدما سبق له خوض فترة إعارة مع الوداد في عام 2019.
وكان الكعبي بدأ مسيرته مع فريق الراسينج قبل أن ينضم إلى نهضة بركان، حيث لعب له لمدة موسم واحد كان كافيا لينضم للفريق الصيني الذي أعاره بدوره إلى الوداد قبل الموافقة على انضمامه نهائيا في فترة الانتقالات الجارية.
وعلى المستوى الدولي شارك أيوب الكعبي مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، حيث خرج الفريق من دور المجموعات.
وكان الوداد قد خرج من الدور قبل النهائي لمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عقب خسارته أمام الأهلي المصري بنتيجة 5 / 1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، كما خسر لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي الرجاء بفارق نقطة واحدة فقط.
ودخل ايوب الكعبي في فترة سابقة ضمن حسابات الأهلي قبل ان ينهي الوداد البيضاوي المغربي كافة الأمور ويقوم بضمه.
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