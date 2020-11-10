الحلم الكبير.. عمرو الجنايني يوجه رسالة لـ المنتخب الأولمبي

وجه عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، رسالة إلى المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، بشأن المشاركة في أولمبياد طوكيو 2021.

ويعقد الاتحاد المصري، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و عمرو الجنايني رئيس الاتحاد، ورئيسا بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل؛ لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأوليمبي في الفترة مابين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية .

وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي:" أوجه الشكر لوزير الرياضة أشرف صبحي والوفد الصيني والوفد الكوري الجنوبي، وأتشرف بكم في مصر أرض الحضارة، فرحتنا وفرحة الشعب المصري بكم ليس لها حدود".

وتابع:" أتعشم أن تؤدي هذه الدورة هدفها، وأن يحصد الثلاث منتخبات ميداليات في الأولمبيادة المقبلة".

وقال:" المنتخب الأولمبي وكابتن شوقي أقول لكم أملنا فيكم كبير جدا، فرحتونا قبل ذلك وإن شاء الله تفرحونا تاني، كلنا معكم من أجل تحقيق الحلم الكبير".