التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق بترول أسيوط بقيادة كرم جابر

تعاقد مسئولو مجلس إدارة نادي بترول أسبوط مع كرم جابر المدير الفنى الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، لقيادة الفريق فنيا خلفًا محمد عبدالسميع الذي قدم استقالته مؤخرًا. ودخل مسئولو بترول أسيوط بمفاوضات مكثفة مع كرم جابر لإتمام التعاقد معه للقيادة الفنية للفريق بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد. وجاء تشكيل الجهاز المعاون لكرم جابر كالآتى: كرم جابر مديرا فنيا أحمد سعد مدربا عاما أبوغدير حسين مدربا مساعد أحمد حمدى مدربا لحراس المرمى ياسر سمير مدير إدارى محمود فوزى إدارى حزام عبدالسلام أخصائى علاج طبيعي أحمد جلال أخصائى تأهيل ملاعب وإصابات. وقد أنهى فريق بترول الموسم الماضي بالمركز الخامس برصيد 33 نقطة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد.

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