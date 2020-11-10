حقيقة تولي حسن شحاتة رئاسة نادي الزمالك

كشف الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، عن حقيقة ما تردد عن إمكانية تولي حسن شحاتة أو حازم إمام رئاسة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الرياضة، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورتس"؛ ردًا عن ما تردد عن إمكانية تولي حسن حسن أو حازم رئاسة نادي الزمالك، إننا لم نصدر أي قرار حتى الآن بشأن هذا الأمر، لسنا مع أحد أو ضد أحد، دائما وزارة الشباب والرياضة تدعم الأطر القانونية واللوائح الموجودة.

وتابع وزير الرياضة، "نعمل بشكل جاد مع جميع المؤسسات المصرية، وبالطبع ستكون هناك قرارات بشأن نادي الزمالك، ولكن في الوقت المناسب".

يذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية، قررت عزل مرتضى منصور، من رئاسة الزمالك، ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى لمدة 4 سنوات مقبلة؛ بسبب الشكاوى المقدمة من العديد من الجهات، وعلى رأسها الأهلى، واتحاد الكرة، وممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وهانى العتال، ولجنة الحكام.