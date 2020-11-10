شوقي غريب: مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي.. ويكفينا دعم الرئيس السيسي

أكد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن مصر قادرة على تنظيم أي حدث رياضي كبير بالشكل الأمثل.
ويعقد الاتحاد المصري، مؤتمرا صحفيا، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني، رئيس الاتحاد، ورئيسا بعثتي كوريا الجنوبية والبرازيل؛ لتقديم الدورة الودية للمنتخبات الأولمبية التي تنظمها مصر بمشاركة المنتخب الوطني الأولمبي في الفترة ما بين 12 حتى 17 نوفمبر الحالي في إطار الاستعداد للمشاركة في دورة طوكيو الأولمبية.
وقال شوقي غريب، خلال المؤتمر الصحفي، "سعيد جدا بوجودي في هذه المؤتمر المقام على أرض مصر، مصر دائما تستطيع تنظيم أي حدث رياضي بالشكل الأمثل، التي تصب في صالح الرياضة المصرية".
وتابع "أشكر عمرو الجنايني، وأشرف صبحي، على تنظيم الحدث الكبير، وأرحب بوجود المنتخب البرازيلي، وأيضًا بالمنتخب الكوري الجنوبي بطل آسيا".
وأكد أن "منتخب مصر الأولمبي حظى بدعم كبير من الإعلام والوزير أشرف صبحي والقيادة السياسية، ويكفى تكريم ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا، عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا، مختتما "أعتقد أن هذا كان أكبر تكريم لمنتخب تحت 23 عاما".
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