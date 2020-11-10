محمد صلاح يدخل قائمة العظماء الخمسين في البريميرليج

دخل محمد صلاح، جناح نادي ليفربول، قائمة العظماء الخمسين في بطولة الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، كواحد من أكثر خمسين هدافًا في المسابقة على مر التاريخ.

وبعد هدفه الذي أحرزه محمد صلاح في شباك مانشستر سيتي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي، يوم الأحد الماضي، رفع صلاح رصيده من الأهداف لـ 83 هدفًا منذ بداية مشاركاته في بطولة البريميرليج.

وبهدف صلاح، دخل الفرعون المصري، قائمة العظماء الخمسين كواحد من أكثر هدافي المسابقة، ليحتل مو المركز التاسع والأربعين متساويًا مع كامبل نجم نادي أرسنال السابق.

محمد صلاح صار على بعد هدف واحد من معادلة عدد أهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، مع أفضلية لصلاح الذي لعب أقل من الدون 76 مباراة في المسابقة.

ويتصدر قائمة العظماء الخمسين، اللاعب ألان شيرار، نجم نادي نيوكاسل السابق، والذي أحرز 260 هدفًا.

وسجل محمد صلاح هدفين مع ناديه القديم تشيلسي، و81 هدفًا لـ ليفربول منذ انضمامه له صيف عام 2017.