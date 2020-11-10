بني سويف يضم مدافع غزل المحلة بالقسم الثاني

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف، برئاسة علي سليم، في إتمام التعاقد مع حسن عبده مدافع غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

ووقّع حسن عبده على عقود انضمامه لصفوف بنى سويف بحضور أيمن المزين، المدير الفني للفريق، والمهندس محمد الواضح، المشرف على الفريق ومحمد أبو السعود، ومحمد صلاح، إداري الفريق.

وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم، نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين، المدير الفني السابق لطنطا، لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر 6 نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التي نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.