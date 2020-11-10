بني سويف يضم مدافع غزل المحلة بالقسم الثاني

نجح مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف، برئاسة علي سليم، في إتمام التعاقد مع حسن عبده مدافع غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
ووقّع حسن عبده على عقود انضمامه لصفوف بنى سويف بحضور أيمن المزين، المدير الفني للفريق، والمهندس محمد الواضح، المشرف على الفريق ومحمد أبو السعود، ومحمد صلاح، إداري الفريق.
وكان مسئولو مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضي، برئاسة علي سليم، نجحوا في إتمام التعاقد مع أيمن المزين، المدير الفني السابق لطنطا، لقيادة الفريق بالموسم الجديد بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.
يذكر أن فريق بنى سويف قد خسر 6 نقاط مهمة بالجولات الأخيرة أبعدته عن المنافسة لخطف تذكرة الصعود للممتاز التي نالها فريق البنك الأهلي من بوابة مجموعة الصعيد.
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