خريطة علاقات الخطيب تحسم تسويق لاعبي الأهلي بأندية الدوري المصري

نجح محمود الخطيب رئيس مجلس الأهلي في بناء علاقات جيدة مع أغلب أندية مسابقة الدوري وباتت هناك قنوات مفتوحة واتصالات مباشرة حتى مع حسام الزناتي الذي تولي منصب المدير الرياضي للجونة مؤخرًا بعد استقالته من منصب رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

حضر حسام الزناتي لمقر القلعة الحمراء واجتمع مع أمير توفيق وسيد عبدالحفيظ وتم الاتفاق على الخطوط العريضة لبعض الصفقات التي يرغب نادي الجونة في الحصول عليها سواء بنظام العقد الثلاثي أو الإعارة كانت البداية بالصاعد محمود الجزار الذي مدد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة ثلاث مواسم وفي الطريق باسم علي أيضًا.

ولم تتوقف علاقات مسئولي الأهلي الجيدة مع الأندية عند الجونة وإنبي والبنك الأهلي ولكنها امتدت إلى الاتحاد السكندري الذي تربط رئيسه محمد مصيلحي علاقة صداقة مع الخطيب وحصل على عمار حمدي بنظام الإعارة لمدة عامين وكريم يحيى بيع نهائي وفي الطريق إليهم أحمد الشيخ بجانب اليو بادجي، ونفس الأمر بالنسبة لعلاقة مسئولي القلعة الحمراء مع نادي سموحة حيث طلب محمد فرج عامر رئيس النادي السكندري استعارة أحمد ياسر ريان ومحمد عبدالمنعم ووافق مسئولي القلعة الحمراء على أن يتولى سموحة إقناع الثنائي.

وفتح محمود الخطيب باب العلاقات الجيدة مع المقاولون وحصل على طاهر محمد طاهر، وقال لمسئولي ذئاب الجبل أن الباب مفتوح لإبرام أي صفقات سواء بنظام البيع أو الإعارة ونفس الأمر مع الإسماعيلي ووادي دجلة ومصر المقاصة وأسوان وطلائع الجيش الذي حصل على حسين السيد وعمرو جمال وقبلهم عمار حمدي بنظام الإعارة الموسم الماضي.

وأنهت إدارة الأهلي إجراءات إعارة ثنائي الفريق الأول لكرة القدم محمد فخري وشادي رضوان إلى البنك الأهلي لمدة عام بناء على طلب من محمد يوسف المدير الفني للفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز، وأجرى يوسف العديد من الاتصالات الهاتفية مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء طلب فيها ضم الثنائي وتم عرض الأمر على الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي أبدى موافقة على خروجهما للإعارة لمدة موسم بهدف المشاركة أساسيًا ويكونا تحت أعين الجهاز الفني.

ومن المقرر أن يمدد محمد فخري وشادي رضوان عقودهما لمدة أربع مواسم قبل خروجهما للإعارة، وطلب الخطيب من أمير توفيق بتسهيل خروج الثنائي للإعارة وتحقيق أكبر استفادة مالية ومعنوية وفنية لهما خاصة وأنهما لاعبين ملتزمين للغاية بناء على إشادة جميع الأجهزة التي تدربا معها.