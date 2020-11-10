اتحاد الفروسية يوقع اتفاقية مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال

تشتمل على تمويل المرحلة الثانية من إنشاء قرية القدرة والتحمل

وقع الاتحاد العماني للفروسية اتفاقية تمويل إنشاء قرية القدرة والتحمل للفروسية بولاية بركاء مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، حيث وقع من جانب الاتحاد السيد منذر بن سيف بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية ومن جانب المؤسسة الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بحضور أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد واسماعيل بن سليمان الصوافي مدير عام المسؤولية الاجتماعية والعلاقات العامة بالشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وذلك بمبنى اللجنة الاولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، حيث اشتملت الاتفاقية على تمويل المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال للمرحلة الثانية لانشاء قرية القدرة والتحمل للفروسية بولاية بركاء والتي تتضمن إنشاء مظلات هرمية للعيادة البيطرية ومظلة استراحة للفرسان ومظلة استراحة للمنظمين وكذلك عمل حاجز للخيول وتسوية مسار الخيول وذلك لربط القرية بمسارات السباق الرئيسي مع وضع نقاط للتبريد والمياه وذلك بتكلفة 44 ألفا و 500 ريال عماني.

إضافة جديدة

وقال السيد منذر بن سيف البوسعيدي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني للفروسية : تعتبر هذه المرحلة الثانية من مشروع انشاء قرية القدرة والتحمل الجديدة بولاية بركاء، كما أن هذا المشروع يعد اضافة جديدة لمسيرة الخيل في رياضة القدرة والتحمل، وسوف يكون له أثر ملموس في تطوير رياضة القدرة والتحمل بالسلطنة، وهناك دور فاعل للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال في المساهمة المجتمعية ورفد قطاع الفروسية بهذا الدعم يعزز من رياضة الفروسية ويرفع مستواها ويشجع أبناء السلطنة على ممارستها واحراز النتائج المتقدمة على المستوى المحلي والدولي، كما ان الاتفاقية تعكس الشراكة الحقيقية بين الاتحاد العماني للفروسية والقطاع الخاص وهذا ما ينبغي العمل من أجله لاستمرار مسيرة التنمية وتطوير القطاع الرياضي والشبابي بالسلطنة، والاتحاد العماني للفروسية يسعى جاهداً لإيجاد شراكات جديدة مع مؤسسات القطاع الخاص من أجل تطوير رياضة الفروسية بالسلطنة.

تعزيز الشراكة المجتمعية

واشار الدكتور عامر بن ناصر المطاعني الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال: تأتي هذه الاتفاقية إيماناً من المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع كل ما من شأنه أن يعزز الشراكة المجتمعية الفاعلة ويحقق الصالح العام للمجتمع وفق الخطط والإرشادات التي تصدرها الحكومة الرشيدة من أجل الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني، فإنه ورغبة من الشركة بالمساهمة في دعم المشاريع الهادفة وتمويل مشاريع الاستثمار الاجتماعي فقد قامت بتخصيص جزء من مواردها المالية لدعم أحد مشاريع الاستثمار الاجتماعي وهو مشروع تمويل إنشاء قرية القدرة والتحمل بولاية بركاء متمنين استمرار هذا التعاون لما فيه الصالح العام للجميع بإذن الله تعالى.