اليوم .. انطلاق المحطة الثالثة بمضمار الأبيض بولاية المضيبي

تنظمه الهجانة السلطانية

تنطلق اليوم المحطة الثالثة من فعاليات المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم الثامن عشر 2020/2021م، والذي تنظمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني، والتي ستكون على مضمار الأبيض بولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية. ويشتمل السباق الذي سيقام على مدى يومين على45 شوطا لمختلف الفئات، حيث سيكون في اليوم الأول 30 شوطا على فترتين صباحية ومسائية، خصصت في الفترة الصباحية 19شوطا لفئة الحجائج منها 13 شوطا للبكار و6 أشواط للجعدان لمسافة 3 كيلو مترات. أما في الفترة المسائية فقد خصصت لفئة اللقايا وتشتمل على 11 شوطا خصص منها 8 أشواط للبكار و3 أشواط للجعدان لمسافة 4 كيلو مترات. أما في اليوم الثاني فسيقام السباق في الفترة الصباحية ويشتمل على 15شوطا خصصت 6أشواط لفئة الجذاع منها 4 أشواط للبكار وشوطان للجعدان لمسافة 5 كيلو مترات، أما في فئة الثنايا فخصص لها 3 أشواط منها شوطان للبكار وشوط واحد للجعدان لمسافة 6 كيلو مترات،وفي فئة الحول سيكون هناك 3 أشواط وشوط واحد للزمول لمسافة 6 كيلو مترات. كما سيقام أيضا شوطان لركض العرضة الطويل لفئتي الثنايا والحول لمسافة كيلو ونصف.

وكانت الهجانة السلطانية قد أعلنت عن الضوابط والإجراءات الاحترازية أثناء إقامة السباق وهي الالتزام بتعليمات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا للحد من انتشار المرض، ومنع حضور الجمهور والأطفال لمتابعة السباق، والالتزام بارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل، ومنع تجمع المشاركين عند نقاط التحضير أوخط النهاية أو أي مكان بالميدان، والاكتفاء بشخص واحدة مع كل ناقة أثناء التحضير، ويجب ألا يزيد عدد الأشخاص في السيارة الواحدة عن ثلاثة أشخاص أثناء متابعة السباق، كما أكدت الهجانة السلطانية أن الجهات المعنيّة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أنها ستقوم بإيقاف السباق في حالة عدم تقيد المشاركين بالإجراءات الاحترازية.