الإدارة الفنية باتحاد القدم تنظم دورة في مجال علم النفس الرياضي

تنظم الادارة الفنية ( قسم التعليم والتدريب ) بالاتحاد العماني لكرة القدم دورة تعليمية لمدربي كرة القدم في مجال علم النفس الرياضي ، وتتكون الدورة من ثلاث مراحل ، حيث خصصت المرحلة الأولى من الدورة التي تقام خلال الفترة من 1 وحتى 3 ديسمبر القادم للمدربين الحاصلين على الرخصة الآسيوية ( c ) ، وخصصت المرحلة الثانية للمدربين الحاصلين على الرخصة الآسيوية ( B ) ، فيما خصصت المرحلة الثالثة للمدربين الحاصلين على الرخصة الآسيوية ( A ) ، ويحاضر في هذه الدورة المحاضر خالد بن عباس اليعربي .

الجدير بالذكر ،أن هذه الدورة تقام للمرة الأولى ، حيث تعتبر من ضمن البرامج التي تنفذها الادارة الفنية لتطوير وتأهيل المدربين .

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