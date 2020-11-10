اليوم.. رئيس اتحاد الكرة يلتقي مجموعة من رؤساء أندية دوري الأضواء

لمناقشة انطلاق الموسم الكروي 2020/2021

يلتقي صباح اليوم سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم بمكتبه بمقر الاتحاد باستاد السيب مع عدد من رؤساء أندية دوري الأضواء ، وذلك من أجل الاستماع إلى عدد من المقترحات التي أعدها رؤساء الاندية للمناقشة والتشاور بشأنها قبل انطلاق صافرة الموسم الكروي الجديد 2020/2021 ، ومن باب أولى فإن هناك الكثير من القضايا والتساؤلات التي تدور في الوسط الرياضي حاليا حول إمكانية بدء الموسم الكروي في موعده المحدد سابقا أو الاستماع إلى مبررات هذه الاندية ومطالبتها بالتأجيل لفترة زمنية قادمة بغية تجاوز المرحلة الصعبة التي يعيشها العالم جراء تفشي فيروس كورونا .

وسيتناول الحضور الجانب الخاص بتطبيق البروتوكول الطبي في الموسم الجديد ، ومناقشة الآلية التي قام بها الاتحاد في الجولات الثلاث الماضية من عمر الموسم الماضي ، حيث طالها الكثير من اللغط والاحاديث التي تعبر عن عدم رضى عدد من الاندية حول ما تم تطبيقه في المباريات واستعدادات الفرق لانطلاق الموسم ، ناهيك عن أن الاجتماع سيكون مجالا خصبا لوضع الكثير من النقاط على الحروف بعيدا عن التأزيم والدخول في صراعات جديدة بين الاندية والجهات المختصة بالمسابقات ، حيث إن الجميع يعي تماما بأن التسهيلات التي حصلت عليها الاندية مؤخرا عبر السماح للأندية باستخراج تأشيرات للاعبين الأجانب والأجهزة الفنية أمرا جيدا للغاية في ظل الوقت المتبقي لانطلاق منافساتنا الكروية للموسم الجديد .