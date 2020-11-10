غدا ..نادي سباق الخيل ينظم السباق الرابع بالرحبة

يتضمن 8 أشواط بركاء ـ العمانية :ينظم نادي سباق الخيل السلطاني غدا الخميس سباق الخيل الرابع بمضمار الرحبة ضمن موسم سباقات الخيل للموسم الحالي ويتضمن ٨ أشواط خصصت ٦ منها للخيول العربية الأصيلة وشوطان للخيول المهجنة الأصيلة. وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة ١٢٠٠ متر وتم تخصيص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة ١٨٠٠ متر والشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٨٠٠ متر، أما الشوط الرابع فقد تم تخصيصه للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة ١٨٠٠متر.وتم تخصيص منافسات الشوط الخامس من السباق للخيول العربية الأصيلة إنتاج محلي لمسافة ١٦٠٠ متر وخصص الشوط السادس للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٦٠٠متر فيما تم تخصيص الشوط السابع للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة ١٦٠٠ متر والشوط الثامن للخيول العربية الأصيلة لمسافة ١٦٠٠ متر.

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