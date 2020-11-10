فريق القيادة العامة يواجه فريق المهام الخاصة في نهائي بطولة الشرطة لكرة القدم

يشهد استاد الشرطة الرياضي بالوطية مساء اليوم ختام بطولة شرطة عمان السلطانية لكرة القدم لعام 2020م، ويجمع النهائي فريقي القيادة العامة للشرطة وقيادة شرطة المهام الخاصة.وقد تمكن فريق القيادة العامة للشرطة من الوصول إلى نهائي البطولة بعد تغلبه على فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق بهدف دون مقابل، فيما انتهت المواجهة الثانية من النصف النهائي بفوز فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على فريق قيادة شرطة محافظة مسقط بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الجدير بالذكر أن نهائي البطولة سوف يقام دون حضور الجماهير وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد19) والتي نظمها الاتحاد العماني لكرة القدم.

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