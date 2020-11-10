خيري يعود لدورينا عبر بوابة صحار

في الرياضة 10 نوفمبر,2020

إبراهيم المهداوي : تعاقدنا مع خيري عن قناعة تامة وهدفنا المنافسة على الألقاب

كتب ـ صالح البارحي :

سيشهد الموسم الكروي 2020/2021 عودة المدرب المغربي القدير عبدالرزاق خيري إلى دورينا مجددا بعد فترة غياب ، وذلك عبر قيادته للفريق الكروي الأول بنادي صحار ( التماسيح ) ، حيث أكد مجلس إدارة النادي توصله لاتفاق نهائي مع خيري منذ فترة ليست بالقصيرة ، إلا أن الظروف المصاحبة لجائحة فيروس كورونا تسببت في تأجيل الإعلان الرسمي للتعاقد خاصة فيما يخص إصدار التأشيرات في الفترة الماضية .

الجدير بالذكر أن خيري سبق له قيادة نادي صحم وصعد معه من الدرجة الأولى إلى دوري الأضواء ووصل معه إلى المباراة النهائية في كأس أندية مجلس التعاون قبل أن يخسر النهائي 1 / 2 بملعب نادي النصر الاماراتي ، ودرب السويق موسمين ساهم في الأول ببقاء النادي بدوري الاضواء فيما حقق المركز الثاني في الموسم الثاني ، ودرب صحار لفترة قصيرة كذلك .

قناعة تامة

قال المهندس ابراهيم بن عبدالله المقبالي (المهداوي) بأن التعاقد مع المدرب القدير عبدالرزاق خيري جاء بقناعة تامة في إمكانياته وقدراته الفنية التي تؤهله لقيادة الفريق الأخضر إلى مراكز المنافسة في الموسم القادم ، واضاف المهداوي : بطبيعة الحال ، فإن المرحلة القادمة لمسيرة نادي صحار ستكون ذات أهداف متميزة تم التخطيط لها بشكل موسع خلال الفترة الماضية مع كافة أعضاء مجلس الادارة بالاضافة إلى شخصيات بمثابة الجنود المجهولين الذين يعملون من خلف الكواليس ويقدمون النصح والمساندة لنا ، وهو الأمر الذي ساهم في تقريب الكثير من وجهات النظر مع اللاعبين والعمل على تذليل التحديات والصعاب التي كانت موجودة وتواجهنا في مجلس الادارة فلهم منا كل الشكر والتقدير ، آملين أن يتواصل جهدهم معنا خلال الفترة القادمة .

واستطرد المهداوي في حديثه قائلا : بلا شك الجماهير الصحراوية باتت تنتظر إنجازات متفردة للفريق الذي دائما يقدم الأفضل طيلة المواسم الماضية ، إلا أن سباق الامتار الاخيرة كان يحبط تلك الاهداف التي رسمت قبل بداية المنافسات ، لذلك نحاول أن نكون بذات الايجابية المطلوبة لتحقيق الاهداف التي طال انتظارها ، لذلك تم التعاقد مع جهاز فني متكامل بقيادة المغربي عبدالرزاق خيري يشمل مدرب لياقة بدنية ومساعد مدرب ومدربا للحراس ، فيما تم الابقاء على اخصائي العلاج السابق نظرا لخبراته التراكمية مع الفريق ، وهنا لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمدرب عادل اسماعيل البلوشي والطاقم المساعد له على قيادتهم للفريق في الجولات الثلاث السابقة لدورينا ، حيث قدموا عصارة خبراتهم من أجل صحار ، ونشكر اللاعبين على ما قدموه من جهد وتفان في سبيل بقاء الفريق بدوري الاضواء رغم طول الفترة التي توقفت فيها المنافسات ، إلا أن الرغبة والحماس والاصرار كانت أسباب تحقيق الهدف ، ونأمل أن يتواصل ذات العمل من اللاعبين والجهاز الفني والاداري من أجل تحقيق ما نصبو إليه .

وختم المهداوي حديثه قائلا : خلال الايام القادمة سيكون هناك الكشف عن العديد من الصفقات مع اللاعبين المحليين والاجانب الذين تم التعاقد معهم ، والذي نهدف من خلالهم بقاء الاستقرار بالفريق خلال المرحلة القادمة ، والتي نعول عليها في تحقيق طموحات الوسط الرياضي بصحار ، مع التأكيد على أن كل التعاقدات جاءت بناء على توصية من الجهاز الفني الذي كان متواصلا معنا بصورة مستمرة ويتابع مجموعة من الاسماء عبر شاشات التلفاز ، ومن خلال خبرته السابقة بالدوري العماني واللاعبين العمانيين وفق احتياجات الفريق بالمرحلة القادمة .