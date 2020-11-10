“اللجنة الأولمبية” تكلف فريق عمل بمتابعة الاتحادات واللجان الرياضية للمشاركات الخارجية

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية اجتماعه السادس لهذا العام برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة تقرر خلاله إقامة اجتماع الجمعية العمومية العادية للجنة الأولمبية العُمانية لهذا العام في شهر ديسمبر القادم. كما تم اعتماد محضر الاجتماع الخامس للمجلس المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر الماضي، والاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات صادرة عن اجتماعات مجلس إدارة اللجنة خلال الفترة من 2017 – 2020م واستعراض محاضر اجتماعات اللجان العاملة واللجان المساعدة لمجلس الإدارة وأخذ العلم بما ورد فيها. وناقش المجلس الاستعدادات والتحضيرات الجارية لعقد اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي بمسقط في شهر ديسمبر القادم وسوف يمثل اللجنة في الاجتماع كل من السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة وبدر بن علي الرواس عضو مجلس الإدارة. أما فيما يخص المشاركات الخارجية، فقد كلف المجلس فريق العمل المشكل من قِبل لجنة التخطيط والمتابعة بمتابعة الاتحادات واللجان الرياضية التي أبدت رغبتها في المشاركة في الدورات الإقليمية والقارية والدولية للعام القادم والإسهام في إعداد المنتخبات من خلال وضع الخطط والبرامج التنفيذية لكل اتحاد ولجنة والوقوف على استعداداتها ومدى جاهزيتها للمشاركة، وجمع البيانات والمعلومات والخطط والبرامج التدريبية وتحديد الألعاب والرياضيين المؤهلين للمشاركة في هذه الدورات ورفعها لمجلس الإدارة لاتخاذ القرارات اللازمة خصوصًا وأن هناك برنامجا مزدحما من الدورات المتنوعة الإقليمية منها والدولية ويتطلب من اللجنة الاعداد والتجهيز لها بالتنسيق مع الاتحادات وبحسب الأولوية، والجدول الذي عُرض على المجلس.

يتضمن دورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين طوكيو 2021م، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية سانيا – الصين، ودورة الألعاب الرياضية الثالثة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الكويت، بالإضافة إلى الدورة الخامسة للتضامن الإسلامي تركيا، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة تايلند وأخيرًا دورة الألعاب الآسيوية للشباب الصين.