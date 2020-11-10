الجهاز الفني يعلن قائمة منتخبنا الوطني للناشئين للمعسكر الداخلي القادم

شملت (26) لاعبا
أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للناشئين بقيادة هلال العوفي القائمة الجديدة التي ستخوض المعسكر الداخلي بدءا من 25 نوفمبر الحالي وحتى 5 ديسمبر القادم بمحافظة مسقط ، وذلك في طريق استعداداته للمشاركة في نهائيات آسيا التي ستقام في مملكة البحرين ومن المتوقع أن يخوض منتخبنا تجربتين وديتين في معسكره الداخلي أمام ناديين محليين ، حيث يهدف الجهاز الفني إلى تهيئة وتجهيز اللاعبين بصورة مناسبة قبل التوجه إلى النهائيات ، منتخبنا يلعب ضمن فرق المجموعة الثانية بجانب منتخبات طاجيكستان والإمارات واليمن ، حيث سيلعب أمام اليمن في أولى مباريات البطولة ، ثم منتخب الإمارات ، قبل أن يختتم مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب طاجيكستان صاحب مركز الوصافة في النسخة الأخيرة لنهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عامًا.
قائمة المنتخب
شملت القائمة (26) لاعبا وهم : محمد بن عبدالله المقبالي (صحار) ، سالم بن سليمان العبدلي وجواد بن خليفة العبري وحمزة بن سالم العيسري وعبدالرحمن بن بدر الجابري (السيب) ، ابراهيم بن راشد الحبسي (المضيبي) ، عبدالعزيز بن فاضل الرزيقي وعمار بن ياسر السعدي ومشاري بن علي الحسني ومهند بن مبارك السعدي ولقمان بن صالح الجديدي ومرشد بن خميس الحمحمي (السويق) ، فهد بن خميس المخيني ومأمون بن سعيد العريمي ( العروبة ) ، تركي بن عبدالله بيت ربيع ( الاتحاد ) ، عبدالعليم بن عبدالله الرواحي وأيهم بن خلفان الرقادي ( فنجاء ) ، عبدالمجيد بن عبدالحافظ البلوشي وعلي بن حسن البلوشي والمنذر بن ناصر الحسني ( نادي عمان ) ومحمد بن سمير البلوشي ( أهلي سداب ) ، محمد بن عبدالحكيم بيت سبيع (النصر) ، أحمد بن محمد الهلالي ( الرستاق ) ، خالد بن عبدالعزيز الهاشمي (النهضة) ، المعتصم بن غانم السمين ( ظفار ) ومنصور بن عزيز العامري ( السلام ) .
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